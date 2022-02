Was geht an Fastnacht 2022 in Mainz?

Die offiziellen Feiern an Altweiber-Donnerstag und Rosenmontag wurden wegen Corona abgesagt. Trotzdem soll zumindest ein bisschen Fastnachtsstimmung aufkommen.

Auch in diesem Jahr wird an Fastnacht vieles anders sein. Der Rosenmontagszug und die Sitzungen in Präsenz wurden bereits abgesagt. Für echte Fastnachter und Fastnachterinnen besteht aber trotzdem Hoffnung, die närrische Jahreszeit zumindest in kleinerer Form feiern zu können. In den Mainzer Kneipen soll es unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln möglich sein, zumindest ein bisschen zu feiern.

Fastnacht in Kneipen möglich

Die "Andau" wird nach Angaben von Betreiber Burkhard Geibel-Emden an Altweiberfastnacht ab 11:11 Uhr geöffnet. Unter dem Motto "Gerne bist du bei uns Gast, wenn du einen Sitzplatz hast" werden Türsteher die 2G+ Regel kontrollieren. Der Eintritt werde wegen der zusätzlichen Personalkosten 5 Euro betragen, so der Betreiber. Abends würde dann die Altweiber-Party des Mainzer Carneval Clubs und der Prinzengarde "DisTanz" gestreamt.

Kontrolle mit Wäscheklammern

Um die Anzahl von maximal 80 Gästen zu kontrollieren, hat sich Geibel-Emden etwas Besonderes einfallen lassen. Jeder Gast erhalte beim Eintritt eine Wäscheklammer, die er sichtbar tragen müsse. Beim Verlassen müsse die Klammer wieder abgegeben werden und ein neuer Gast könne in die Kneipe, so der Betreiber der "Andau". Gleiches gelte auch am Freitagabend, wenn die Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz" übertragen werde.

Die "Zeitungsente" wird donnerstags ab 11 Uhr geöffnet. Rosenmontag ist sie nach Angaben von Geschäftsführer Michael Krämer aber geschlossen. Es sei kaum umsetzbar, die geltenden Regeln wie zum Beispiel das Tanzverbot und die Maskenpflicht an einem Tag wie Rosenmontag einzuhalten, so Krämer.

Auch im "Eisgrub-Bräu" wird Fastnacht gefeiert. Donnerstags geht es hier ab 17 Uhr los, am Rosenmontag ist ab 14 Uhr geöffnet. Auch hier müssen die Gäste genesen oder geimpft sein sowie einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen.

Draußen ist Feiern mit Abstand möglich

Prinzipiell ist es nicht verboten, sich draußen zu treffen und zu feiern. Allerdings muss nach Angaben eines Sprechers des Gesundheitsministeriums die Abstandspflicht eingehalten werden. Treffen zum Beispiel am Altweiber-Donnerstag am Fastnachtsbrunnen wären also theoretisch möglich. Allerdings weist die Mainzer Verkehrsgesellschaft in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Busse und Straßenbahnen regulär fahren und nichts abgesperrt wird.

Polizei und Ordnungsamt werden kontrollieren

Die Mainzer Polizei wird eigenen Angaben zufolge am Donnerstag verstärkt kontrollieren, ob die geltenden Corona-Regeln eingehalten werden. Allerdings rechne man nicht mit vielen Menschen auf der Straße, so Pressesprecher Rinaldo Roberto. Am Rosenmontag werde die Polizei ebenfalls verstärkt kontrollieren, da an diesem Tag auch viele Kneipen geöffnet hätten.

Auch das Mainzer Ordnungsamt wird an den närrischen Tagen Kontrollen auf der Straße und in Kneipen durchführen. Allerdings werde man nicht mehr Personal als sonst einsetzen, so Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr. Sollte sich abzeichnen, dass es zu vielen Verstößen gegen die Corona-Regeln komme, könne man noch nachsteuern.

"Querdenker-Demonstration" am Rosenmontag geplant

Am Rosenmontag wird das Ordnungsamt in Mainz außerdem mit einer größeren Demonstration sogenannter "Querdenker" beschäftigt sein. Wie der Stadtsprecher bestätigt, wollen die Organisatoren am Nachmittag gegen eine Impfplicht und die bestehenden Corona-Maßnahmen demonstrieren. Die Demonstration wurde bei der Stadt angemeldet.