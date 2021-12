Corona: Was darf ich an Silvester 2021?

In diesem Jahr ist in Rheinhessen das Zünden von Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen wieder erlaubt. In Mainz gilt nach Angaben der Stadt allerdings für weite Teile der historischen Altstadt ein sogenanntes Abbrennverbot. In Wiesbaden ist das Zünden von Feuerwerk auf beliebten öffentlichen Plätzen verboten. In diesem Jahr darf draußen auch wieder Alkohol getrunken werden. Wegen Corona gelten jedoch strenge Kontaktbeschränkungen. Nach der neuen Verordnung dürfen sich draußen nur noch maximal zehn Geimpfte und Genesene treffen. Ungeimpfte Menschen hingegen dürfen sich nur mit dem eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes treffen. Clubs und Diskotheken sind geschlossen.