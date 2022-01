Stadt ist Corona-Hotspot - was bedeutet das?

In Wiesbaden gelten seit Sonntag strengere Corona-Regeln. Dazu zählt auch die 2G-plus-Regelung in der Gastronomie. Die Stadt Wiesbaden weist darauf hin, dass Gäste auch mit den Bändchen reinkommen, die es für den Einzelhandel gibt. Wer keine Booster-Impfung gegen Corona hat, braucht zudem einen aktuellen negativen Corona-Test. Die Bändchen gibt es von heute an auch an der Pforte des Rathauses oder bei der Stadtwache. Für das Bändchen muss man sein Impfzertifikat und seinen Ausweis vorzeigen.

In Hessen gilt: Kreisfreie Städte und Landkreise, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 350 liegt, gelten am vierten Tag als Corona-Hotspot. Das bedeutet dann auch: 2G-plus-Regelung in der Innen-Gastronomie, im Fitnessstudio und bei touristischen Übernachtungen. Auch hier brauchen geboosterte Menschen nach Angaben der Stadt kein negatives Testergebnis. In der Wiesbadener Innenstadt gilt Maskenpflicht. Außerdem darf in ausgewählten Straßen und weiten Teilen der Innenstadt draußen keinen Alkohol mehr getrunken werden. Dazu zählen zum Beispiel der Bahnhofs- und der Mauritiusplatz oder die Nerotalanlagen. Außerdem müssen Bordelle schließen, solange Wiesbaden als Corona-Hotspot gilt.