Wenn ab Samstag die sogenannte bundesweite Corona-Notbremse greift, hat das auch Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Region. Viele Geschäfte müssen dann wieder schließen. In Mainz sei es dann zum Beispiel nur noch möglich, vorher bestellte Ware im Geschäft abzuholen, das sogenannte click and collect, so der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mainz, Martin Lepold. Grund ist der Inzidenzwert in Mainz, der über der festgelegten Grenze von 150 liegt. Gleiches gilt auch für die Stadt Worms. Ausnahmen gelten unter anderem für Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien. In den Landkreisen Alzey-Worms, Bad Kreuznach und Mainz-Bingen liegt der Corona-Inzidenz-Wert noch unter 150. Deshalb dürfen Kunden hier noch mit gebuchten Terminen in die Geschäfte, Voraussetzung ist allerdings ein negativer Corona-Test.