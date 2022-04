Countdown zum ersten Mainzer Marktfrühstück

per Mail teilen

Es sind nur noch wenige Tage bis zum lang ersehnten ersten Marktfrühstück in Mainz. Auch der Standort für den Weinstand am Rheinufer ist jetzt geklärt.

Zwei Jahre lang musste das Marktfrühstück wegen Corona pausieren, am Samstag ist es endlich wieder soweit. Wie sehr die Mainzerinnen und Mainzer diese heiß geliebte Veranstaltung am Rande des Wochenmarkts vermisst haben, zeigte sich in den vergangenen Wochen.

Obwohl die Mainzer Winzer noch gar keinen Wein ausschenkten, versammelten sich samstags dennoch viele Menschen auf dem Liebfrauenplatz und veranstalteten kurzerhand ihr eigenes Marktfrühstück. "Die ersten Sonnenstrahlen locken die Leute einfach raus," sagt die 1. Vorsitzende der Mainzer Winzer, Sigrid Lemb-Becker. "Durch die Pandemie ist das noch extremer geworden."

Weinstände an drei verschiedenen Plätzen

Um die erwarteten Menschenmassen am 9. April zu entzerren, starten die Mainzer Winzer mit drei Weinständen. Neben dem altbekannten Stand auf dem Liebfrauenplatz, wird es auch einen auf dem Gutenbergplatz geben. Dieser Stand habe aber nur eine Genehmigung für den ersten Termin des Marktfrühstücks, sagt die Mainzer Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU) im Gespräch mit dem SWR. Für die kommenden Monate dauerhaft genehmigt wurde wieder ein Stand am Mainzer Rheinufer.

Neuer Standort am Glockenspiel

An seinem alten Platz unterhalb des Rathauses kann der Weinstand nicht mehr aufgebaut werden. Dort stehen wegen der Rathaussanierung Container. Nach langem Hin und Her ist jetzt ein anderer Standort gefunden worden. Nach Angaben von Sigrid Lemb-Becker darf der Weinstand nun in der Nähe des Hilton-Hotels beim Glockenspiel stehen.

Security und Ausschank-Stopp

Für die Sicherheit von Marktbeschickern und Besuchern des Marktfrühstücks soll eine Security-Firma sorgen. Fluchtwege müssen frei bleiben. Sollten sich zu viele Menschen auf dem Liebfrauenplatz am Rande des Wochenmarkts drängen, könnte auch mal für eine Weile kein Wein ausgeschenkt werden, erklärt Ordnungsdezernentin Matz.

Die Mainzer Winzer haben nach Angaben Lemb-Beckers einen externen Veranstaltungsleiter beauftragt, der das im Auge haben soll. Einen Stopp beim Weinausschank habe es auch früher schon mal beim Marktfrühstück gegeben, vor allem, um zum Ende des Wochenmarkts die Abfahrt der Marktbeschicker zu ermöglichen.

"Wir haben so viel geplant, da muss jetzt auch das Wetter mitspielen."

Die Vorbereitungen sind soweit getroffen für das erste Mainzer Marktfrühstück nach zwei Jahren. Jetzt hoffen die Mainzer Winzer nach dem Temperatursturz in der vergangenen Woche auf den Wettergott.