Nachdem im südhessischen Biebesheim mehrere Schwäne an der Geflügelpest verendet sind, hat nun auch der Landkreis Mainz-Bingen Vorsichtsmaßnahmen für Geflügelhalter angeordnet. Die Halter sollen unter allen Umständen einen Kontakt ihrer Vögel mit Wildtieren vermeiden, heißt es in einer Mitteilung des Kreisveterinäramtes. So soll verhindert werden, dass das Virus sich unter gewerblich oder privat gehaltenen Vögeln ausbreitet. Sollte es Todesfälle geben, müssten diese untersucht werden. Im Landkreis Alzey-Worms und für die Stadt Worms gilt bereits seit mehreren Wochen eine Stallpflicht für Geflügel. Die Tiere dürfen lediglich dann in offene, überdachte Bereiche, wenn ausgeschlossen werden kann, dass dort Kot von Wildvögeln hineinfällt. Durch den Kot können Gefügelpest-Viren übertragen werden.