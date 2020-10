per Mail teilen

Die Kreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms haben weitere Maßnahmen angekündigt, um die Zahl der steigenden Corona-Infektionen zu senken. Dabei gelten in den Kreisen unterschiedliche Regeln.

In einer Mitteilung des Kreises Mainz-Bingen heißt es, dass die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern auf 25 Personen reduziert wird, wenn diese in gemieteten Räumen geplant sei. Dazu gehörten auch Hochzeiten oder Geburtstage. In privaten Räumen sind laut Kreis 15 Personen erlaubt.

Zwischen 0 und 6 Uhr darf kein Alkohol verkauft werden. Dazu zählen insbesondere Tankstellen, Kioske und Supermärkte. Als dritten Punkt nennt die Kreisverwaltung Mainz-Bingen eine ergänzende Maskenpflicht. Sie gelte auf Märkten, auf dem Landesgartenschaugelände in Bingen und überall dort, wo Menschen dichter oder länger zusammenkämen.

Keine Änderungen beim Sport

Keine Änderungen gibt es im Kreis beim Vereinssport. Die Sporthallen dürften in der bisher üblichen Art und Weise genutzt werden. Auch bei den Sportarten gebe es keine Einschränkungen.

Die neuen Regeln treten in einer Allgemeinverfügung am Sonntag, 18. Oktober um 0 Uhr in Kraft und gelten zunächst bis zum 1. November. Grund für die Maßnahmen ist, dass im Kreis Mainz-Bingen die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus innerhalb einer Woche mehrfach über 35 pro 100.000 Einwohner lag.

Änderungen im Kreis Alzey-Worms für Veranstaltungen und Gastronomie

Im Kreis Alzey-Worms war der kritische Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Donnerstag überschritten worden. Der Kreis hat deshalb auch Maßnahmen angekündigt. So gilt bei öffentlich zugänglichen Veranstaltungen im Außenbereich ab Samstag eine Maximalpersonenzahl von 250 Personen, im Innenbereich von 75 und bei Privatveranstaltungen an öffentlichen Orten von 25 Menschen.

Auch im Kreis Alzey-Worms wird ein Alkoholverkaufsverbot in der Nacht eingeführt. Es gilt von 23 bis 6 Uhr. In dieser Zeit gilt für Gastronomie, Spielhallen sowie Internetcafés eine Sperrstunde.

Feste Kleingruppen beim Sport

Beim Sport gilt im Kreis Alzey-Worms: Das gemeinsame sportliche Training in geschlossenen Räumen ist nur in festen Kleingruppen von bis zu maximal zehn Personen zulässig. Gleiches gilt für Gruppenkurse in Fitnessstudios und Tanzschulen.

Die neuen Regeln treten in einer Allgemeinverfügung am Samstag, 17. Oktober um 0 Uhr in Kraft und gelten zunächst bis zum 31. Oktober.

Mainz hat bereits strengere Regeln

In Mainz gelten bereits seit Dienstag deutlich strengere Regeln. Dort ist die Warnstufe Rot erreicht.

Im Kreis Bad Kreuznach und der Stadt Worms liegen die gemeldeten Corona-Infektionen deutlich unter dem neuen Grenzwert. Dort sind noch keine Maßnahmen geplant.