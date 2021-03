per Mail teilen

Rund 100 Beschäftigte der Firma Musashi in Bad Sobernheim (Kreis Bad Kreuznach) demonstrieren vor ihrer Unternehmenszentrale. Sie nehmen damit an den deutschlandweiten Warnstreiks der Gewerkschaft IG Metall teil. Weil auch die Demonstrierenden die Corona-Regeln einhalten müssen, sind Trillerpfeifen bei dem Streik verboten. Dafür wollen die Beschäftigten mit Bengalofeuern, Nebel und einem DJ auf sich aufmerksam machen. Die Gewerkschaft IG Metall fordert im laufenden Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie je nach wirtschaftlicher Lage des Betriebs vier Prozent mehr Lohn oder eine Beschäftigungssicherung. Die Firma Musashi stellt Antriebswellen für Autos und Lkw her. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 12. März geplant.