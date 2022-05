Die Gewerkschaft ver.di ruft Beschäftigte der Deutschen Telekom am Donnerstag unter anderem in Mainz und Bad Kreuznach zum ganztägigen Warnstreik auf. Ver.di fordert für sie unter anderem eine Erhöhung der Gehälter. Das von den Arbeitgebern bisher vorgelegte Angebot sei völlig unzureichend, so ein ver.di-Sprecher. Die Tarifverhandlungen bei der Telekom sollen nächste Woche in eine dritte Runde gehen.