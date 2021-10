Warnstreik bei Wohnmobilhersteller

Die Gewerkschaft IG-Metall hat beim Wohnmobilhersteller Eura Mobil in Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) am Dienstagmittag zu einem Warnstreik aufgerufen. Ein Gewerkschaftssprecher sagte, er rechne damit, dass bis zu 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine Stunde die Arbeit niederlegen. Die IG-Metall fordert für die Beschäftigten in der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie unter anderem 4,5 Prozent mehr Geld. In andere Tarifgebieten hätten die Arbeitgeber inakzeptable Angebote gemacht. Die erste Verhandlungsrunde für Rheinland-Pfalz ist im November.