Warnstreik am Bahnhof: 600 Teilnehmer erwartet

Zu einem Warnstreik auf dem Bahnhofsvorplatz in Wiesbaden werden am Dienstagvormittag bis zu 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Die Gewerkschaft ver.di hat die Bediensteten der Landesverwaltung in ganz Hessen zu dem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Der Demonstrationszug führt über die Bahnhofstraße zum Dernschen Gelände. Dort ist eine Abschlusskundgebung geplant. Die Gewerkschaft fordert für die Landesbeschäftigten unter anderem fünf Prozent mehr Geld und mehr unbefristete Verträge für die Beschäftigten in Hochschulen. Die Tarifverhandlungen werden am Donnerstag fortgeführt.