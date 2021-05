Die Gewerkschaft Verdi hat heute und morgen erneut bei privaten Busunternehmen in Rheinhessen und in Bad Kreuznach zum Warnstreik aufgerufen. Laut Gewerkschaft sind Busverbindungen der DB Regio Bus in Alzey und Worms betroffen, Stadtbusse in Bad Kreuznach und einzelne Verbindungen in Mainz. Die Busse des Omnibusverkehrs Rhein-Nahe fahren nach eigenen Angaben ganz normal. Die Arbeitsniederlegungen haben um 3 Uhr in der Nacht begonnen. Hintergrund der Streiks ist ein Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern.