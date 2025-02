Mit einem ganztägigen Warnstreik will die Gewerkschaft ver.di Druck in den Tarifverhandlungen machen. In Bad Kreuznach fahren deshalb weniger Busse, auch einige Kitas und der Bauhof bleiben zu.

Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Verkehrsgesellschaft KRN und der Sparkasse sind heute in Bad Kreuznach zum Warnstreik aufgerufen. Das bedeutet, dass einige städtische Betriebe wie Kitas geschlossen bleiben und bereits seit 4 Uhr manche Busse nicht fahren. KRN will Schülerverkehr nach Möglichkeit abdecken Die KRN will sich eigenen Angaben zufolge aber bemühen, die Fahrten weitestgehend abzudecken. Das gelte insbesondere für den Schülerverkehr. Dennoch könne es zu einzelnen Ausfällen vor Ort kommen, vor allem bei der Citybus-Linie 210. Kitas in Bad Kreuznach unterschiedlich betroffen Nach Angaben eines Stadtsprechers sind die städtischen Kitas unterschiedlich betroffen. Vier Einrichtungen bleiben demnach komplett geschlossen, acht bieten nur eine Notbetreuung mit einer Gruppe an und sieben sind regulär geöffnet. Verkehrsbehinderungen wegen Demonstrationszug in Bad Kreuznach Die Gewerkschaft ver.di organisiert eine Demonstration mit anschließender Streikkundgebung auf dem Europaplatz. Sie rechnet dabei mit bis zu 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Schon ab 7 Uhr werden sich die Streikenden dafür auf dem Kornmarkt versammeln. Von dort ziehen sie dann zum Europaplatz. Dabei werden laut Stadt einige Straßen zeitweise gesperrt sein. Wer kann, sollte am Vormittag den gesamten Innenstadtbereich meiden. Beschäftigte in Bad Kreuznach laut ver.di enttäuscht Die erste Runde der Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen musste am 24. Januar vertagt werden, da die Arbeitgeber sich laut ver.di weigerten, ein Verhandlungsangebot vorzulegen. "In den Gesprächen mit den Beschäftigten merkt man ihre Enttäuschung über das fehlende Angebot der Arbeitgeber. Die Beschäftigten in Bad Kreuznach leisten täglich gute Arbeit – sei es beim sicheren Transport der Menschen in Bussen, bei der Beratung in der Sparkasse oder in den Kitas für unseren Nachwuchs. Sie erwarten zu Recht, dass sich die Arbeitgeber bewegen", so ein Gewerkschaftssprecher. Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Geld In der aktuellen Tarifrunde von Bund und Kommunen fordert ver.di acht Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 350 Euro mehr pro Monat, außerdem höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Darüber hinaus sollen Auszubildende und Praktikanten 200 Euro pro Monat mehr bekommen. Um der laut ver.di hohen Verdichtung der Arbeit entgegenzuwirken, verlangt die Gewerkschaft zudem drei zusätzliche freie Tage. Ein Arbeitszeitkonto soll den Beschäftigten zudem mehr Flexibilität bei der Einteilung ihrer Arbeitszeit bieten.