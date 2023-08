Feuer in Mainz: War das Motiv Queerfeindlichkeit?

In der Elsa-Brändström-Straße in Mainz sind am späten Mittwochabend neben einer Wohnungstür Möbel in Brand geraten. Stecken queerfeindliche Motive dahinter?

Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Dadurch konnten die Flammen nicht auf die Wohnung übergreifen. Der 53-jährige Bewohner erlitt bei dem Brand leichte Verletzungen durch Rauchgase. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Wurde Feuer vielleicht absichtlich gelegt? Wie ein Polizeisprecher mitteilte, haben erste Ermittlungen ergeben, dass das Feuer auch aus Queerfeindlichkeit gelegt worden sein könnte. Das genaue Motiv sei aber noch unklar. Auch die Brandursache werde noch ermittelt. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die etwas beobachtet haben. Report Mainz-Feature Report Mainz-Film zum Thema Diversity Einen Film über queere Muslime, ihre oft schweren inneren Konflikte und die Anfeindungen, denen sie ausgesetzt sind, zeigt "Report Mainz" am Dienstag, 30.5.2023, ab 21:45 Uhr im Ersten. Immer wieder Einsätze wegen Queerfeindlichkeit Die Polizei in Mainz wird immer wieder zu Einsätzen gerufen, in denen beispielsweise lesbische, schwule oder bisexuelle Menschen Opfer von Anfeindungen sind. Erst letzte Nacht war demnach ein schwules Pärchen am Mainzer Bahnhof "Römisches Theater" wegen seiner Sexualität beleidigt worden. Wie die Polizei berichtet, wurden den Männern aus einer dunklen Ecke des Bahnhofs Schläge angedroht, wenn sie sich weiter an den Händen halten würden. Wegen der Wortwahl vermuten die Männer, dass es sich bei ihnen um Jugendliche handelte. Genauere Angaben konnten sie laut Polizei nicht machen, da es zu dunkel war. Polizei sucht Zeugen des Vorfalls Die Konfrontation zwischen ihnen endete, als die Täter in eine S-Bahn stiegen. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.