Wanderunfall wegen freilaufender Hunde bei Bad Münster am Stein-Ebernburg

Auf einem Wanderweg bei Bad Münster am Stein-Ebernburg stürzte ein Mann in eine mit Dornenbüschen bewachsene Böschung. Verursacht wurde der Sturz offenbar von zwei Hunden.

Ein 80-jähriger Mann war am Sonntagmorgen mit einem Freund in der Nähe der Ebernburg wandern. Wie die Polizei berichtet, liefen plötzlich zwei braune, unbeaufsichtigte Hunde auf die Männer zu. Mit ihren Wanderstöcken hätten die Männer versucht, die Hunde auf Distanz zu halten. Dabei habe der 80-Jährige das Gleichgewicht verloren und sei in die mit Dornenbüschen bewachsene Böschung gestürzt.

Von Feuerwehr geborgen

Der Mann schaffte es laut Polizei nicht aus eigener Kraft zurück auf den Wanderweg. Mehrere Menschen hätten ihn um Hilfe schreien gehört und daraufhin die Polizei verständigt. Die Feuerwehr befreite den Mann schließlich aus seiner misslichen Lage. Der 80-Jährige trug nach Angaben der Polizei lediglich einen Kratzer an der Wange davon.

Von den Hunden fehlte danach jede Spur. Wer Angaben zu den Tieren oder dem möglichen Hundehalter machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach melden.