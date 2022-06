In der Alzeyer Fußgängerzone wird ab Montag wieder das Wandbild „Tor zur Welt“ an den Seitenflügel des Burggrafiat gemalt. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird es etwa 10 Tage dauern, bis die beiden Künstler mit dem Gemälde fertig sind. Im vergangenen Jahr war das über 20 Jahre alte Wandbild entfernt worden, weil die Farbe verblasst war und sich der Putz an der Fassade löste. Die Einweihungsfeier des neuen „Tores zur Welt“ soll am 6. Juli stattfinden.