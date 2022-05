Berufsberatung an der frischen Luft

In Mainz und Alzey können sich junge Menschen am Dienstagnachmittag von 13 bis 16 Uhr auf öffentlichen Plätzen in der Innenstadt von Ausbildungs-Experten beraten lassen. In Mainz stehen Berater mit ihrem so genannten Pop-Up-Stand auf dem Schillerplatz, in Alzey am Brunnen bei der Stadthalle. Die Beraterinnen und Berater kommen von der Handwerkskammer, der IHK und der Agentur für Arbeit Mainz. Die Idee für dieses Angebot an der frischen Luft entstand während der Corona-Pandemie. Auch weil die Berufs-Beratungen in den Schulen zu kurz kamen. Da das Angebot sich bewährt hat, findet es nun weiterhin statt – am Mittwoch dann in Bingen und Worms.