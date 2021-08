Extremwetter sorgt für extreme Schäden

Extremwetterereignisse haben in den vergangenen drei Jahren wirtschaftliche Schäden in Höhe von etwa 13 Milliarden Euro in deutschen Wäldern und Forstbetrieben verursacht. Wegen Stürmen, Dürre oder Borkenkäfern seien den Forstwirten Einnahmen in der Größenordnung ihres zehnfachen jährlichen Nettoerlöses verloren gegangen, erklärte der Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR). Diese Einnahmen fehlten nun für die Aufforstung und die Anpassung der Wälder an den Klimawandel.