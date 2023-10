Es tut sich was am maroden Brückenhaus in Bad Kreuznach: Die Sanierung des Wahrzeichens ist in einer wichtigen Phase.

Die Passanten auf der Alten Nahebrücke in Bad Kreuznach können zurzeit durch das Brückenhaus hindurchsehen. Im Erdgeschoss stehen Baustützen, die das Fachwerkgebäude sichern. "Schlimmer Zustand des Brückenhauses" Das Brückenhaus mit der Schwedenkugel ist mehr als 400 Jahre alt. Im Laufe dieser Zeit wurde viel umgebaut und verändert. "Hier wurden Streben ausgebaut, wichtige Bauteile verändert oder gar komplett entfernt", sagt Architekt Sandro Ferri. Das Gebäude habe sich dadurch stark verformt. Der Zustand des Brückenhauses sei viel schlimmer als man sich das vorstellen kann. Architekt Sandro Ferri lässt im Brückenhaus in Bad Kreuznach eine Stahlkonstruktion zur Stütze einbauen. SWR Sibylle Jakobi Jetzt werde im Erdgeschoss eine Stahlkonstruktion eingebaut und verankert, so der Architekt. Sie soll am Ende das Gebäude tragen. Sanierung des Brückenhauses ist Herzenssache Eine so aufwendige und anspruchsvolle Sanierung brauche ihre Zeit, sagen Architekt Ferri und der Eigentümer des Brückenhauses, Klaus Endemann. Architekt Ferri und der Eigentümer Endemann wehren sich damit gegen kritische Stimmen in Bad Kreuznach. Immer wieder wurde moniert, es tue sich nichts an dem Brückenhaus. Es ist ein prägendes Objekt der Stadt (…) da will man sich auch keine Fehler leisten, insofern eher vorsichtig als zu schnell. Für den Eigentümer des Brückenhauses, Klaus Endemann, ist es sehr wichtig, dass das Brückenhaus stehen bleibt. Und Architekt Ferri meint, bei einem so prägenden Objekt für die Stadt Bad Kreuznach wolle man keinen Fehler machen. Die Eigentümer des Brückenhauses in Bad Kreuznach, Klaus Endemann (li), mit seiner Tochter Dunja Endemann (re). SWR Es gibt keinen Abend, an dem ich nicht mit den Gedanken ans Brückenhaus ins Bett gehe. 1,5 Millionen kostet Sanierung des Brückenhauses Die Sanierung seines Brückenhauses koste ihn etwa 1,5 Millionen Euro, sagt Besitzer und Bauunternehmer Klaus Endemann. Sicher sei ein Neubau deutlich günstiger. Als gelernter Maurer suche er aber auch solche Herausforderungen und das Haus habe es einfach verdient, dass man es am Leben erhalte, so Endemann. Ferienwohnung und Weinlokal in Brückenhaus geplant Endemann hofft nun, dass die schwierige Phase der Sanierung problemlos läuft. "Es steht ja nur noch auf den paar Stützen", sagt er. Fehler oder einen Herbststurm können man nun nicht gebrauchen. Deswegen sind da auch vielleicht ein paar Angststützen mit darunter (...) wichtig ist, dass es stehen bleibt. In den nächsten Wochen soll das Tragwerk fertiggestellt werden. Ende kommenden Jahres könnte die Sanierung komplett abgeschlossen sein. Ins Erdgeschoss soll dann ein Weinlokal einziehen. Im ersten und zweiten Stock des Bad Kreuznacher Wahrzeichens will seine Tochter, Dunja Endemann, zwei Ferienwohnungen einrichten. Ihnen sei wichtig, dass Touristen und auch die Bad Kreuznacher Bürgerinnen und Bürger in das Brückenhaus hinein gehen können.