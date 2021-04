Die SPD entscheidet am Abend in einer Wahlkreiskonferenz über ihren Direktkandidaten im Bundestagswahlkreis Mainz. Zur Wahl stehen die 29-jährige Jana Schneiß und der 26-jährige Daniel Baldy. Wegen Corona findet die Konferenz auf dem Flugplatz in Finthen statt. Vorstellungen und Aussprachen seien bereits vorab digital gelaufen, teilt die Mainzer SPD mit. Beim Treffen der 153 Delegierten gehe es jetzt nur noch um die Abstimmung. Der Wahlkreis 205 umfasst die Stadt Mainz und zwei Drittel des Landkreises Mainz-Bingen. Mit der heutigen Konferenz gibt außerdem Johannes Klomann sein Amt als Mainzer SPD-Vorsitzender an Eckart Lensch ab, der das Amt bis zur turnusmäßigen Neuwahl kommissarisch übernimmt. Im Wahlkreis Mainz hatte die SPD zuletzt 2005 das Direktmandat bei einer Bundestagswahl gewonnen, danach hatte sich immer die CDU durchgesetzt.