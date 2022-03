Bürgermeisterwahlen in Alzey und der Verbandsgemeinde Wonnegau

In Alzey und in der Verbandsgemeinde Wonnegau werden am 6. März neue Bürgermeister gewählt. In Alzey gibt es zwei Kandidaten, in der Verbandsgemeinde Wonnegau drei.

In der Volkerstadt Alzey wird am kommenden Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Zwei Kandidaten stellen sich zur Wahl. Amtsinhaber Christoph Burkhard (parteilos) tritt gegen Steffen Jung(SPD) an. Rund 14.500 Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Sollte Burkhard wiedergewählt werden, wäre es seine dritte Amtszeit. Der Parteilose, der von der CDU unterstützt wird, ist seit 2006 im Amt. Sein Herausforderer ist der Erste Kreisbeigeordnete Steffen Jung, der auch seit vielen Jahren Stadtrat in Alzey ist. Beide kämpfen um den Rathaussessel für die nächsten acht Jahre.

Wahl auch in der Verbandsgemeinde Wonnegau

Die VG Wonnegau ist mit zehn Ortsgemeinden eine der größten Verbandsgemeinden in der Region. Am Sonntag, den 6.März, sind rund 17.000 Wählerinnen und Wähler aufgerufen, sich für einen der drei VG-Bürgermeister-Kandidaten zu entscheiden. Es stellen sich drei Männer zur Wahl: Amtsinhaber Walter Wagner (CDU), Thomas Goller (SPD) und Marcus Eschborn (ÖDP). Walter Wagner (62) ist Beamter und seit 2014 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wonnegau. Thomas Goller (40) ist Lehrer und ehrenamtlicher Stadtbürgermeister von Osthofen, und Marcus Eschborn (51) wohnt in Ingelheim und führt dort eine Anwaltskanzlei.

Hamm sucht neuen Ortsbürgermeister

In der kleinen Altrheingemeinde Hamm stehen zwei Kandidaten auf der Bewerberliste. Der eine heißt Hans-Werner Barth (parteilos) und wird von einer Freien Wählergruppe unterstützt. Bei dem zweiten Kandidaten handelt es sich um Stefan Zier (SPD). Hans-Werner-Barth ist 65 Jahre alt, Rentner und war lange Zeit Standesbeamter in der Verbandsgemeinde Eich. Beide wohnen in Hamm. Stefan Zier ist gelernter Schlosser, 55 Jahre alt und bekannt als Mitglied der Mainzer Hofsänger. Beide Kandidaten wollen die Nachfolge von Frank Ritterspach (SPD) antreten. Er hatte nach zwei Jahren aus beruflichen Gründen das Amt des Ortsbürgermeisters von Hamm abgegeben. Zur Ortsbürgermeisterwahl in Hamm sind rund 1.700 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen.