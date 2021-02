Die Stadt Mainz teilt mit, dass in den nächsten Tagen die Wahlbenachrichtigungen für die Landtagswahl am 14. März an die Haushalte verschickt werden. Auf den Benachrichtigungen befinden sich laut Stadt wichtige Erläuterungen, beispielsweise in welchem Wahllokal die Stimme abgegeben werden kann. Außerdem können ab Erhalt des Schreibens Briefwahlunterlagen beantragt werden. In Mainz können mehr als 148.000 Meschen ihre Stimme abgeben. Gewählt wird in drei Wahlkreisen.