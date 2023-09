Am Samstagabend steht sie wieder an: Die Wahl zur rheinhessischen Weinkönigin. Die fünf Kandidatinnen brauchen viel Charme und viel Wissen über Wein.

Zum 73. Mal wird die neue rheinhessische Weinkönigin gewählt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Kultur- und Veranstaltungszentrum "Das Wormser". Die fünf Kandidatinnen wollen am Abend zeigen, was sie können und unbedingt Botschafterin für das größte deutsche Weinanbaugebiet werden.

Wer hat mehr Fachwissen und mehr Charme?

Wein gehört zum Leben aller fünf Kandidatinnen: Die 26-jährige Tamina Burggraf (1. v. links) kommt aus Mommenheim, ist gelernte Winzerin und arbeitet in rheinhessischen Weingütern. Annalena Baum (2. v. links) ist 24 Jahre alt. Sie ist zur Zeit noch die amtierende Binger Weinkönigin "Prinzess Schwätzerchen". Die Bingerin hat Weinbau und Oenologie studiert.

Auch Eva Brodrecht (Mitte) hat an der Hochschule in Geisenheim Weinbau und Oenologie studiert. Sie führt schon gemeinsam mit ihrem Vater das Familien-Weingut in Saulheim. Die Ingelheimerin Lena Göth (2. v. rechts) hat mit ihrem Partner das Weingut Baum in Groß-Winternheim. Die Winzertochter Eleni Gauer (1. v. rechts) aus Bodenheim hat ebenfalls Weinbau und Oenologie studiert und hilft im Weingut ihrer Eltern.

Ablauf der Wahl zur Weinkönigin von Rheinhessen

Jede der fünf Kandidatinnen muss zuerst einer 30-köpfigen Fachjury Rede und Antwort stehen. 25 Minuten lang wird jede Kandidatin zu rheinhessischen Weinthemen befragt.

Danach müssen sie vor dem Publikum im "Das Wormser" zahlreiche Aufgaben möglichst charmant und schlagfertig meistern. Die fünf junge Frauen sollen beweisen, dass sie über Land und Leute Bescheid wissen - und natürlich über den Wein, der hier angebaut wird. Danach wählt die Fachjury, wer die neue rheinhessische Weinkönigin wird und die Nachfolge von Sarah Schneider antritt.

Rheinhessische Weinkönigin: Bis zu 150 Einsätze pro Jahr

Die rheinhessische Weinkönigin braucht viel Zeit für ihr Amt. Ihr Arbeitgeber muss mit dem Amt einverstanden ein. Die Weinkönigin wird ein Jahr lang an Wochenenden und auch an Werktagen bei Veranstaltungen das Weinanbaugebiet Rheinhessen repräsentieren.

Darauf bereitet Rheinhessenwein e.V. die Majestät vor. Die Weinkönigin bekommt Seminare über Wein, Schulungen von Nase, Zunge und Gaumen, ein Rhetorikseminar und eine Typ- und Stilberatung.

Rheinhessische Weinkönigin wird nicht bezahlt

Geld bekommt die rheinhessische Weinkönigin nicht. Für jeden Auftritt gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung und ihre Auslagen für Zugfahrt, Übernachtung und Essen werden erstattet. Zu Beginn der Amtszeit erhält die Weinkönigin auch noch einen Kleiderkostenzuschuss. In Rheinhessen muss die Weinkönigin übrigens mindestens 18 Jahre alt sein und weiblich.

Nach dem Jahr als rheinhessische Weinkönigin kann sie sich dann als Deutsche Weinkönigin zur Wahl stellen.