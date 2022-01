Wahl zum Stadtbürgermeister

In Oppenheim steht am Sonntag die Wahl zur neuen Bürgermeisterin oder zum neuen Bürgermeister an. Um die Nachfolge des bisherigen Stadtchefs haben sich zwei Frauen und ein Mann beworben. Die Alternative Liste schickt Silke Rautenberg ins Rennen. Die erste Beigeordnete der Stadt leitet derzeit kommissarisch die Amtsgeschäfte in Oppenheim. CDU und FDP im Stadtrat unterstützen ihre Kandidatur. Christina Bitz hat ihren Hut für die Wählergruppe "Wir für Oppenheim" in den Ring geworfen. Diese hatte sich nach den Querelen um den ehemaligen Bürgermeister Marcus Held (SPD) gegründet und stellt die stärkste Fraktion im Rathaus. Jörg Steinheimer tritt für die SPD an. Wie auch seine beiden Gegenkandidatinnen will er die parteiübergreifende Arbeit des bisherigen Bürgermeisters fortsetzen. Walter Jertz (parteilos) hatte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt.