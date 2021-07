Norbert Himmler wird neuer ZDF-Intendant. Der Fernsehrat wählte den amtierenden Programmdirektor des Senders am Freitag im dritten Wahlgang zum Nachfolger von Thomas Bellut.

ZDF-Programmdirektor Himmler erhielt im dritten Wahlgang 57 von 60 Stimmen. Ein Mitglied des Fernsehrats stimmte gegen ihn, es gab zwei Enthaltungen. Um gewählt zu werden, war eine Dreifünftelmehrheit (36 Stimmen) des Fernsehrats nötig. Die ersten beiden Wahlgänge waren ohne Ergebnis ausgegangen.

Tina Hassel zog Kandidatur zurück

Himmlers Gegenkandidatin, die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Tina Hassel, hatte im ersten Wahlgang 24 Stimmen erhalten, im zweiten Wahlgang hatten 28 Mitglieder des Fernsehrats für sie gestimmt. Auf Himmler waren im ersten Wahlgang 34 Stimmen entfallen, im zweiten Wahlgang waren es 32.

Hassel zog daraufhin ihre Kandidatur zurück. Sie sagte, sie wolle, dass aus einer kleinen Mehrheit eine große werde. Im Grunde wolle sie dasselbe wie Norbert Himmler: "einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk." Himmler wird sein Amt im März 2022 antreten.

Tina Hassel und Norbert Himmler traten bei der ZDF-Intendantenwahl an. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Soeder/Jan Woitas

Gratulation zur Wahl

Die Vorsitzende des Fernsehrates, Marlehn Thieme, begrüßte das klare Votum für Himmler. "Ich freue mich, dass wir einen versierten Programmgestalter und herausragenden Manager mit der Leitung des ZDF betrauen", sagte sie unmittelbar nach der Wahl. "Wir kennen Norbert Himmler aus den Beratungen des Fernsehrates sehr gut und schätzen insbesondere seine strategische Kompetenz, vor allem bei der digitalen Weiterentwicklung des ZDF."

Himmler arbeitet seit 24 Jahren beim ZDF

Der gebürtige Mainzer Himmler startete nach einem Studium der Germanistik und Politikwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz sowie einer Promotion in München Ende der 1990er Jahre als freier Mitarbeiter in der "heute"-Redaktion des ZDF. Anschließend volontierte er bei dem Sender. Nach ersten Stationen wurde er 2002 Programmreferent des ZDF-Chefredakteurs und 2008 Leiter des Programmbereichs "Spielfilm" im ZDF. In dieser Zeit war er unter anderem Chef von ZDFneo und baute den Spartenkanal mit auf. 2012 wurde er Programmdirektor.