Wahlergebnisse aus Rheinhessen

In der Stadt Alzey und in der Verbandsgemeinde Wonnegau sind am Sonntag die Bürgermeister neu gewählt worden. In Alzey gibt es einen Wechsel im Rathaus. Überraschung in der Volkerstadt Alzey, hier wird der SPD Politiker Steffen Jung für die nächsten acht Jahre den Rathaussessel übernehmen. Er löst den parteilosen Christoph Burkhard ab, der 16 Jahre Bürgermeister von Alzey war. Steffen Jung kam auf rund 56 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 49 Prozent. In der Verbandsgemeinde Wonnegau gibt es keinen Wechsel. Hier konnte sich CDU Amtsinhaber Walter Wagner gegen die Kandidaten von SPD und ÖDP durchsetzen. Wagner kam auf rund 55 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 42 Prozent. Es ist Wagners zweite Amtszeit als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wonnegau.