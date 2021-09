Wikipedia prüft Fall eines Mainzer Autoren

per Mail teilen

Viele Deutsche verlassen sich auf die Online-Enzyklopädie Wikipedia: Sie wird täglich mehr als 27 Millionen Mal aufgerufen. Einem Mainzer Wikipedia-Autor wird nun vorgeworfen, Beiträge gegen Bezahlung verändert zu haben.

Seit dem Wochenende ist sein Wikipedia-Benutzerkonto bis auf Weiteres gesperrt, die Webseite seiner Wikipedia-Beratung offline und für eine Stellungnahme auf SWR-Anfrage ist der Mainzer Wikipedia-Autor auch erstmal nicht zu erreichen. Was ist passiert?

Am Freitag wurde eine Recherche des "ZDF Magazin Royale" und von netzpolitik.org veröffentlicht. Das Thema: Welchen Einfluss nehmen Politikerinnen und Politiker aber auch Parteien auf Wikipedia. Gerade vor der anstehenden Bundestagswahl ein heikles Thema. Und mittendrin ist ein Mainzer Wikipedia-Autor.

Per Auftrag: Mehr Relevanz für Partei?

Der Vorwurf: Er soll einer fiktiven Partei (hinter der das "ZDF Magazin Royale" steckte) angeboten haben, gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen die Diskussion um diese Partei in der Wikipedia-Community zu beeinflussen. Das Ziel: mehr Relevanz für die Partei. Außerdem soll er für 100 Euro Begriffe wie "innovationsbasierte Progressivdemokratie" und "pandeutsche Transparenzpflicht" per Auftrag in den Artikel dieser fiktiven Partei geschrieben haben.

Wikimedia sieht Verstoß gegen Wikipedia-Prinzipien

"Ein Verhalten, wie es die Medienbeiträge schildern, ist ein Verstoß gegen die Prinzipien und Nutzungsbedingungen der Wikipedia", teilt der Verein Wikimedia Deutschland auf SWR-Anfrage mit, der die deutsche Wikipedia betreut. Insbesondere das Grundprinzip des "Neutralen Standpunkts" werde so missachtet. "Wer im Auftrag von Organisationen oder im eigenen Interesse Wikipedia-Artikel bearbeitet, muss das vollständig transparent machen." Die Recherchen des "ZDF Magazin Royale" und von netzpolitik.org legen aber nahe, dass genau das nicht passiert ist.

Wissenschaftler: "Solche Probleme gab es auch beim Brockhaus"

Oliver Quiring, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, wundert es nicht, dass Politikerinnen und Politiker versuchen, ihr Image zu verbessern. "Solche Probleme gab es auch beim Brockhaus." Auch hinsichtlich fehlender Transparenz. Das sei ein Problem der Enzyklopädien im Allgemeinen.

"Den Eindruck über die Personen (die zur Wahl stehen, Anm. d. Red.) bekommen die Menschen über klassische Massenmedien und nicht aus Wikipedia."

Quiring bezweifelt aber, dass bei Wikipedia eine politische Beeinflussung von Wählerinnen und Wählern stattfindet. "Den Eindruck über die Personen (die zur Wahl stehen, Anm. d. Red.) bekommen die Menschen über klassische Massenmedien und nicht aus Wikipedia." Außerdem habe die Online-Enzyklopädie eine Reihe von Kontrollmechanismen, sodass solche Änderungen auf lange Sicht auffallen würden, so der Kommunikationswissenschaftler.

Community hat Mainzer Autor gesperrt

Die Wikipedia-Community arbeite den Fall auch bereits seit Freitag auf, so Wikimedia Deutschland. Die Community hat den Mainzer Autor auch selbst bei Wikipedia gesperrt. Er kann nun keine Benutzerkonten mehr erstellen oder eigene Diskussionsseiten mehr bearbeiten. Und Wikimedia Deutschland prüfe aktuell auch, inwieweit die Voraussetzungen erfüllt sind, den Mainzer aus dem Verein auszuschließen. Er ist nach Angaben von Wikimedia ein aktives Mitglied, das die Projekte des Vereins mitgestalten kann und unter anderem ein Antrags- und Wahlrecht für Wikimedia-Mitgliederversammlungen besitzt.

Mainzer hat Wikipedia-Parlamentprojekte organisiert

Der Mainzer fungiert seit Jahren als Bindeglied zwischen Wikipedia und der Politik. So hat er in zehn Bundesländern Landtagsprojekte organisiert. Die "Wikipedianer" fotografierten dort die Abgeordneten und veröffentlichten die Bilder unter einer freien Lizenz. Außerdem soll den Abgeordneten die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu Wikipedia zu stellen und über ihre eigenen Wikipedia-Artikel zu diskutieren. Zudem war der Mainzer an einem ähnlichen Projekt im Bundestag 2014 beteiligt.