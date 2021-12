CDU schlägt Volksfest als Ersatz für abgesagten Rosenmontagszug vor

Nach der Absage des Mainzer Rosenmontagszuges schlägt die CDU Mainz stattdessen ein Volksfest zu dieser Zeit vor. Nach Angaben des CDU-Kreisvorsitzenden Thomas Gerster soll damit den Schaustellern eine weitere Einnahmemöglichkeit geboten werden.

Die Mainzerinnen und Mainzer hätten zum Beispiel am 11.11. und auf dem Weihnachtsmarkt bewiesen, dass sie auch unter Corona-Bedingungen verantwortungsvoll im Freien beisammen sein könnten, so Gerster.

Die Schausteller könnten, durch den Wegfall des Rosenmontagszuges, frei gewordene Flächen zu einer Art Fastnachtsmesse nutzen. So sei es zum Beispiel möglich, am Rheinufer eine Kerb zu organisieren, wie es früher während der Fastnachtszeit üblich war. Laut Gerster könnten dort auch Musikgruppen der Garden aufspielen oder Gardeballetts auftreten, um so ein bisschen Fastnachtsgefühl aufkommen zu lassen. Es sei doch besser, man treffe sich im Freien auf der Kerb, als in engen Privaträumen, so Gerster.