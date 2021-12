Die Sanierung der Mainzer Rheingoldhalle ist so gut wie beendet. Am 3. Januar soll sie an die Betreibergesellschaft übergeben werden. Veranstaltungen finden wegen Corona aber erst einmal keine statt.

Laut Betreibergesellschaft mainzplus CITYMARKETING sind für das nächste Jahr bislang 80 Veranstaltungen geplant. Das Kongressgeschäft soll im März losgehen. Eigentlich wollten die Betreiber in der Fastnachtskampagne 2021/22 gleich richtig durchstarten, doch machte die Corona-Pandemie diesen Plänen erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Nach Angaben von Citymarketing-Geschäftsführer Marc André Glöckner gibt es aber Gespräche mit Fastnachtsvereinen über mögliche Veranstaltungen im Februar. Letzte Arbeiten an der Rheingoldhalle laufen "Es gibt noch ein paar kleine Restarbeiten, doch wir haben ja noch ein paar Tage und werden das hinbekommen", sagte Bürgermeister Günter Beck (Bündnis 90/Die Grünen) bei einer Baustellenbegehung am Freitag. Der Schlüsselübergabe am 3. Januar 2022 stehe nichts mehr im Weg. Auch wenn es bis dahin viele Widrigkeiten gegeben habe. "Wir haben an vielen Punkten die Luft angehalten", sagte Beck. Vergleiche mit dem Berliner Pannenflughafen BER wies er als unfair zurück. In drei Jahren sei die Halle komplett saniert worden. Die Kosten dafür waren laut Beck mit knapp 30 Millionen Euro veranschlagt worden. "Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass wir dabei bleiben", so der Bürgermeister. Doch die endgültige Summe könne erst genannt werden, wenn noch einige offene Fragen, beispielsweise mit den Versicherungen, geklärt seien. Immer wieder Verzögerungen bei der Sanierung Die Bauarbeiten an der Rheingoldhalle begannen im Herbst 2018. Damals nannte die Stadt eine Sanierungszeit für den großen Kongress-Saal von einem Jahr. Im Mai 2019 brach dann während der Sanierungsarbeiten im Dachstuhl der Halle ein Feuer aus. Die Löscharbeiten führten neben den Brandschäden zu massiven Folgeschäden. Es wurde Asbest freigesetzt, das aufwendig entsorgt werden musste. Während der Corona-Pandemie kam es zu Lieferengpässen von Baustoffen und an der Halle wurde eine Fliegerbombe gefunden. Selbst das Hochwasser an der Ahr hatte Auswirkungen, wie Bürgermeister Beck berichtet. Ein wichtiger Lieferant der Rheingoldhalle sei betroffen gewesen, für den schnellstmöglich eine Ersatzlieferung organisiert werden musste. Nun steht die jahrelange Sanierung kurz vor dem Abschluss - und Mainz kann sich über eine runderneuerte, moderne Rheingoldhalle freuen.