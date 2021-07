Der als Krempelmarkt bekannte Flohmarkt am Mainzer Rheinufer lockt normalerweise von März bis November die Schnäppchenjäger. Wegen Corona fällt er weiterhin aus.

Am Mainzer Rheinufer wird es trotz Corona-Lockerungen voraussichtlich in diesem Sommer keine Flohmärkte mehr geben. Wie ein Sprecher der Stadt auf SWR-Anfrage sagte, sehe man davon ab, den sogenannten Krempelmarkt zu veranstalten.

Nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung wäre das zwar wieder erlaubt. Allerdings seien die Auflagen sehr streng. So seien nur 500 Menschen erlaubt. Allein die Verkäuferinnen und Verkäufer machten aber bis zu 300 Menschen aus.

Stadt Mainz will über Termine für Krempelmarkt entscheiden

Die endgültige Entscheidung, wie es mit dem Krempelmarkt in diesem Jahr weitergeht, soll in den kommenden Tagen fallen. Für Schnäppchenjäger und Trödelsammler gibt es als Alternative jeden Samstag den Flohmarkt an der Uni Mainz. Der Wanzenmarkt in der Mainzer Neustadt findet dagegen auch weiterhin nicht statt.