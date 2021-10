Vorbereitungen für Sprengung der A66-Salzbachtalbrücke laufen

Die Vorbereitungen für die Sprengung der Salzbachtalbrücke an der A66 bei Wiesbaden laufen auf Hochtouren. Die einsturzgefährdete Brücke soll am 6. November gesprengt werden.

Nach Angaben der Autobahn GmbH werden zurzeit etwa 50.000 Kubikmeter Sand unter der Brücke aufgeschüttet. So sollen Gleise und Straßen vor dem Aufprall der Brückentrümmer geschützt werden.

Bei der Sprengung werden dann rund 220 Kilogramm Sprengstoff zum Einsatz kommen. Zuerst werde der südliche, zwei Sekunden später der nördliche Teil der Brücke gesprengt, so die Verantwortlichen. Etwa 140 Menschen müssten dafür ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Zeugen meldeten Gesteinsbrocken, die von der Salzbachtalbrücke fielen

Im Juni war die Salzbachtalbrücke abgesackt, seitdem ist sie voll gesperrt. Dies sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr auch im Raum Mainz.

Zwei junge Männer hatten dafür gesorgt, dass an der baufälligen Brücke nichts Schlimmeres passierte. Ihnen war im Juni in ihrem Auto aufgefallen, dass faustgroße Brocken aus der Brücke brachen. Daraufhin wurde die Brücke für den Verkehr gesperrt, was zu langen Staus führte. Zu diesem Zeitpunkt wurde an ihr bereits gearbeitet. Die fast 60 Jahre alte Salzbachtalbrücke sollte in diesem Herbst ohnehin abgerissen werden.