Die Betreiber der Freibäder in Mainz, Alzey oder Nieder-Olm bereiten sich auf die Eröffnung der Badesaison vor. Ab 2. Juni dürfen die Freibäder laut Landesverordnung öffnen.

Voraussetzung ist, dass die Corona-Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100 ist. Das bedeutet, dass vor allem die Freibäder in den Kreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms sich auf eine Öffnung vorbereiten können. Zum Beispiel im Freibad in Alzey.

Mitarbeiter kommen aus der Kurzarbeit

„Wir freuen uns riesig“, sagt David Strauß von der Stadt Alzey, „hoffentlich sind wir am 2. Juni unter 100.“ Strauß und seine Kollegen haben gewartet, bis das Land Rheinland-Pfalz seine Corona-Regeln lockert. Jetzt sollen die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt werden und sofort mit den Vorbereitungen beginnen. Laut Strauß müssen die Becken mit Wasser befüllt und die Chlorgasanlage geprüft werden.

Schwimmbadbetreiber warten noch auf die Hygieneregeln

Unklar seien noch die Hygieneregeln, so David Strauß von der Stadt Alzey. Er rechnet damit, dass sich die Gäste wieder vorher über das Internet anmelden müssen und nur zu gewissen Zeiten schwimmen gehen können. Darauf sei das Wartbergbad eingerichtet. Ob zusätzlich noch die Badegäste einen negativen Corona-Test vorweisen sollen oder vollständig gegen Corona geimpft sein müssen, sei noch unklar, so David Strauß. Das würde noch mal mehr Organisation bedeuten und eventuell müsste noch mehr Personal angestellt werden. „Das Wartbergbad werden wir aber spätestens Mitte Juni öffnen“, sagt David Strauß.

Viele Bäder wollen gleich am 2. Juni öffnen

Die Stadt Ingelheim will dagegen sofort am 2. Juni ihr Freibad und das Naturerlebnisbad in Bingen öffnen, wenn es die Coronazahlen erlauben. Für beide Bäder ist Ingelheim verantwortlich, sie seien schon für den traditionellen Saisonstart Mitte Mai vorbereitet worden, so Dirk Osterhoff von der Stadt Ingelheim. Deshalb sind die Bäder startklar und werden auf alle Fälle zu Fronleichnam in die Saison starten.

Auch das Neubornbad in Wörrstadt könnte am 2. Juni öffnen. Im Moment würden die Laufwege für die Badegäste markiert, so Michael Baab von der Verbandsgemeinde Wörrstadt. Er rechnet mit dem gleichen Corona-Hygiene-Konzept wie vergangene Saison. Allerdings könnten auch negative Corona-Tests erforderlich sein, meint Baab.

Im Freibad "Am Schlossstadion" in Wöllstein sind schon die Becken mit Wasser befüllt. „Wir sind startklar“, freut sich Bürgermeister Gerd Rocker von der Verbandsgemeinde Wöllstein. Spielt das Wetter am 2. Juni mit, dann werde das Schwimmbad öffnen.

Wir freuen uns, dass es endlich los geht. Jörg Kandulla – VG Nieder-Olm

Auch in Nieder-Olm soll das Rheinhessen-Bad am 2. Juni wieder Badegäste einlassen. Jörg Kandulla von der Verbandsgemeinde Nieder-Olm ist froh, dass es endlich losgeht: „Wir rechnen mit den gleichen Hygieneauflagen wie vergangenes Jahr und setzen auf Online-Buchungen für jeweils drei Stunden Aufenthalt im Bad.“

SWR Judith Seitz

Im Mainzer Taubertsbergbad müssen noch die Becken mit Wasser befüllt werden. Michael Theurer von den Mainzer Stadtwerken hofft, dass die Corona-Inzidenz am 2. Juni in Mainz unter 100 liegt, damit auch die Landeshauptstadt in die Freibad-Saison starten kann.