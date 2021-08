Die Bundesstraße 9 in Nierstein wird am Freitagnachmittag ein weiteres mal wegen Sanierungsarbeiten für das komplette Wochenende gesperrt. Um ein Verkehrschaos zu vermeiden, haben die Behörden Umleitungen eingerichtet. So ist die Durchfahrt von und in Fahrtrichtung Mainz nicht möglich, die Umleitung erfolgt unter anderem über die B420. Um ein Chaos in Niersteins Stadtkern zu vermeiden, seien sämtliche Straßen, die von der B420 aus in Richtung Norden verlaufen nur für Anlieger frei, sagte Niersteins Beigeordneter Norbert Engel. Außerdem habe man im Stadtteil Schwabsburg für einzelne Straßen ein Parkverbot erlassen. Die Fahrbahn der B9 ist ein Sanierungsfall. Wegen der Bauarbeiten ist sie bis Montagmorgen um fünf Uhr komplett dicht.