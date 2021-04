Am Autobahndreieck Mainz wird die Verbindung von der A643 in Richtung Darmstadt am Wochenende voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, müssen unter zwei Brücken Arbeiten am Beton durchgeführt werden. Dafür wird die Verbindungsrampe auf die A60 von heute 19 Uhr bis Montag 5 Uhr gesperrt werden. Umleitungen sind eingerichtet.