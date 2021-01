An der Aktion "Stunde der Wintervögel" haben sich in diesem Winter so viele Rheinhessen beteiligt wie noch nie.

Nach Angaben des Naturschutzbundes wurden in rund 1250 Gärten in der Region Wintervögel gezählt. Vermutlich seien die Menschen wegen der Corona-Pandemie häufiger zuhause gewesen und hätten deshalb in so großer Zahl bei der Vogelzählung mitgemacht, glaubt Christian Henkes vom Nabu Rheinhessen-Nahe.

Trotzdem sich so viele beteiligt hätten, seien aber deutlich weniger Vögel gezählt worden als in den vergangenen Jahren. Grund dafür könnte der milde Winter sein, vermutet Henkes. Wegen der moderaten Temperaturen hätten die Vögel im Wald genug Nahrung gefunden und seien nicht auf das Futter in den Gärten angewiesen gewesen.