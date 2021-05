Der Frühling ist da – auch wenn es sich noch nicht so anfühlt.

Aber allmählich wird es wärmer und immer heller.

In Gärten und Wäldern ist schon seit ein paar Wochen richtig was los.

Es wird gezwitschert was das Zeug hält.

Sie wissen schon: Amsel, Drossel, Fink und Star.

Aber die Vogelschar, die ist noch nicht komplett

In unserem aktuellen Podcast sprechen wir mit Andreas Kohler, einem Vogelexperten aus Rheinhessen. Und der weiß, wer noch fehlt und wer morgens besonders viel Krach macht.