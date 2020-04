Urlaubspläne über Ostern sind bereits wegen der Corona-Pandemie gestrichen, Pfingsten scheint auf der Kippe zu stehen. Nun dämpft der Mainzer Virologe Bodo Plachter auch die Hoffnungen auf den Sommerurlaub.

"Es ist sicherlich nicht so wie in den vergangenen Jahren", sagte Bodo Plachter, Professor für Virologie an der Unimedizin Mainz, über Urlaub im Corona-Sommer 2020. "Venedig im Sommer, das wird nicht stattfinden, denke ich." Er erinnert an die Bilder von Menschenmengen, die dort in der Vergangenheit über die Brücken strömten. Eher könne er sich noch einen "isolierten" Urlaub vorstellen. "Ich kann aber nicht in die Zukunft gucken", gab er zu bedenken.

"Urlaub, was ist Urlaub?" Der Mainzer Virologe Bodo Plachter hat selbst noch keinen Sommerurlaub geplant. SWR SWR

Ärztepräsident zu Corona: Wohl keine Urlaubsreisen im Sommer

Dass Deutsche in diesem Jahr wahrscheinlich ihren Sommerurlaub abschreiben können, zu dieser Einschätzung war Ärztepräsident Klaus Reinhardt gekommen. "Ich glaube nicht, dass die Deutschen in diesem Sommer schon wieder Urlaubsreisen machen können", sagte der Präsident der Bundesärztekammer den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch).

Selbst bei schrittweiser Rückkehr in den Alltag werde die Pandemie das Land noch bis zum Sommer beschäftigen. "Darum glaube ich, dieser Sommer wird anders. Wir werden wohl nicht wie gewohnt ins Auto, in den Zug oder ins Flugzeug steigen und in die Ferien fahren", sagte Reinhardt. Auch würden Urlaubsländer wie Italien oder Spanien die Probleme noch nicht soweit gelöst haben, dass Tourismus wieder möglich sei.

Plachter: Besser keine Fernreise im September planen

Auch der Mainzer Virologe Plachter verweist auf die Lage in Südeuropa. In Italien sind bereits mehr als 17.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben, in Spanien wurden mehr als 14.000 Tote gezählt. Ein Urlaub dort sei im Augenblick kaum vorstellbar, sagte Plachter. Noch ließen sich die Umstände für Juni, Juli und August nicht absehen. "Aber ich gehe davon aus, dass die Behörden dann Auflagen haben und sagen, im Augenblick wollen wir keine Touristen haben."

"Ich meine, die Ostsee ist auch schön - oder die Nordsee." Virologe Bodo Plachter

Gleichzeitig gibt der Mainzer Virologe zu bedenken, dass die Touristikbranche natürlich auch wieder hochfahren müsse. Vielleicht machten beliebte Urlaubsländer wie Italien oder Spanien dann Auflagen. Urlaub mit Mundschutz sei vielleicht nicht so schön, sagte er, "aber theoretisch ist das natürlich alles denkbar."

Plachter selbst würde zurzeit auch niemandem dazu raten, eine Fernreise für den September zum Beispiel nach Thailand zu planen. "Ich glaube, das ist nicht realistisch." Wenn die Corona-Lage in Deutschland unter Kontrolle sei, könne er sich Reisen innerhalb der Landesgrenzen vorstellen. "Ich meine, die Ostsee ist auch schön - oder die Nordsee." Denkbar seien vielleicht auch Reisen ins nahe Österreich.