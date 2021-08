An diesem Wochenende wird erneut die B9 bei Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) gesperrt. Es ist das vierte Mal, dass der Verkehr wegen Bauarbeiten umgeleitet werden muss. Die Sperrung beginnt am Freitagnachmittag. Um ein Verkehrschaos wie am vergangenen Wochenende zu verhindern, werden nach Behördenangaben noch mehr Schilder aufgestellt, die auf Durchfahrtsverbote und die Umleitungsstrecken hinweisen. Autofahrer waren vor einer Woche nach Angaben der Stadt trotz Verbotsschildern durch gesperrte Seitenstraßen in Nierstein gefahren - zum Teil auch gegen Einbahnstraßen. Die B9 ist bis Montagmorgen um 5 Uhr gesperrt. Die Durchfahrt von und in Fahrtrichtung Mainz ist in dieser Zeit nicht möglich. Die Umleitung erfolgt unter anderem über die B420. Die fünfte und letzte Sperrung findet nach Angaben der Verkehrsbehörde LBM von Freitag, 27. August, bis Montag, 30. August, statt.