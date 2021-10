Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Ingelheim sind am Sonntagabend nach Angaben der Polizei vier Menschen verletzt worden. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass ein Transporter-Fahrer ein Vorfahrtsschild an einer Kreuzung übersehen haben soll. Ein anderes Auto fuhr fast ungebremst in die rechte Seite des Transporters. Alle vier Insassen des Autos wurden verletzt. Der Transporter kippte durch die Wucht des Aufpralls um.