Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall in Worms sind am Donnerstagabend vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 43-jähriger Autofahrer aus Worms auf der B47 unterwegs. Als er links in Richtung Hohen-Sülzen abbiegen wollte, habe er ein entgegenkommendes Auto übersehen und sei frontal mit diesem zusammengestoßen, so die Polizei. In dem Wagen saßen eine 51-jährige Fahrerin und ihre beiden 17-jährigen Zwillinge. Sie und der Unfallverursacher wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die B47 zwei Stunden voll gesperrt bleiben.