Das Mainzer Landgericht hat einen 26-Jährigen wegen Drogenhandels zu vier Jahren verurteilt. Außerdem muss der Mann wegen seiner Drogensucht in eine Entziehungsanstalt. Der Angeklagte war erwischt worden, als er mehrere Briefe mit Drogen in einen Briefkasten in Mainz werfen wollte. Bei einer anschließenden Durchsuchung entdeckte die Polizei dann unter anderem 10.000 Ecstasy-Tabletten und Crystal Meth in seiner Wohnung.