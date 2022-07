Mehrere stark betrunkene Autofahrer auf A60 unterwegs

Rund um Mainz hat die Polizei zwischen Freitagabend und Samstagmorgen vier stark betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Sie waren allesamt auf der A60 unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Zunächst fiel einer Funkstreife gegen 17:30 Uhr ein Auto mit unsicherer Fahrweise auf, das in Richtung Darmstadt unterwegs war. Ein Alkoholtest beim 37-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,24 Promille. An der Anschlussstelle Mainz-Laubenheim hielten Polizeibeamte gegen 1 Uhr in der Nacht ein Auto an, in dem zwei augenscheinlich stark alkoholisierte Männer saßen. Der Fahrer habe beim Aussteigen geschwankt und sich am Auto festhalten müssen, heißt es in einer Mitteilung. Bei ihm zeigte der Alkoholtest 2,13 Promille an. Gegen 1:30 Uhr meldete ein Autofahrer einen Wagen, der in Schlangenlinien auf der A60 in Richtung Darmstadt unterwegs war. Auch dieses Auto wurde gestoppt. Ergebnis: Rund 1 Promille beim 32-jährigen Fahrer. Gegen 6 Uhr meldete ein weiterer Autofahrer einen auffällig fahrenden SUV in Richtung Bingen. Der Fahrer sei bei der Kontrolle aufgrund seiner Trunkenheit nicht mehr in der Lage gewesen, einen Alkoholtest durchzuführen. Die Führerscheine aller vier Fahrer wurden beschlagnahmt. Gegen sie wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.