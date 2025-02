Am vergangenen Wochenende sind in Mainz Wahlplakate vieler Parteien zerstört worden. Das berichten sowohl die CDU, SPD, Grüne, FDP und AfD.

Offenbar sind laut Thomas Gerster, dem Vorsitzenden der Mainzer CDU, "ganze Trupps" durch die Straßen von Mainz gezogen. Insbesondere auf der Rheinstraße seien viele Wahlplakate zerstört worden. Sie seien abgerissen und beschmiert worden, auch Holzständer seien durchgebrochen worden.

Die Massivität der Zerstörung hat uns schon überrascht.

Bis zu 15 Plakate seien zum Beispiel nur auf der Rheinstraße zerstört worden, so Gerster. "Sie wurden teilweise von den Bäumen heruntergerissen und auf die Fahrbahn geworfen." Vor allem in der Nacht auf Samstag habe es massive Zerstörungen gegeben.

Wahlplakate zerstört: Mainzer SPD vermutet gezielte Aktion

Auch Ata Delbasteh von der Mainzer SPD berichtet von vielen zerstörten Wahlplakaten am vergangenen Wochenende. Er vermutet sogar eine gezielte Aktion.

Es sind gerade Leute unterwegs, um Plakate zu beschädigen - egal von welcher Partei. In der Form haben wir das noch nie erlebt.

Er habe den Eindruck, dass derzeit Leute unterwegs seien, die gezielt Plakate beschädigen würden. Das betreffe auch andere Parteien. "Am meisten hat mich ein Plakat der Partei Volt schockiert. Da wurde das komplette Gesicht der Kandidatin herausgeschnitten", berichtet Delbasteh.

Auch viele Wahlplakate der Grünen in Mainz beschädigt

Bei den Mainzer Grünen wurden bereits über 125 Plakate zerstört, berichtet Christoph Kozubek. Er ist in der Wahlkampfkommission der Grünen in Mainz. Um zum Beispiel Plakate von Laternen zu holen, müsse man schon sehr viel Gewalt anwenden, sagt er.

Mittlerweile sind wir fast täglich mit Teams unterwegs, um Plakatständer zu reparieren.

Täglich müsste repariert und neu aufgehängt werden. Bislang sei schon ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstanden. Kozubek vermutet, dass die Zerstörer eher von "rechtsaußen sind".

Ein beschmiertes Wahlplakat der Grünen in Mainz. SWR

Wahlplakate der Mainzer FDP nicht so stark betroffen

Glimpflicher scheint bislang die FDP in Mainz davon zu kommen. Nach Angaben von David Dietz, dem Mainzer Spitzenkandidaten für den Bundestag, hält sich der Vandalismus in Grenzen. "Ja, es gibt Zerstörung, aber nicht in gesteigertem Ausmaß - der normale Wahnsinn."

AfD in Mainz mit hohen Schäden durch zerstörte Wahlplakate

Komplett anders sieht das laut Stephan Stritter bei der Mainzer AfD aus. "Rund 80 Prozent der Wahlplakate sind bislang zerstört oder gestohlen worden", so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Stadtrat.

Auf dem Land sei es etwas entspannter als in der Stadt. "Aber wir kommen kaum noch hinterher mit dem Nachplakatieren. Stritter vermutet "vor allem linke Gruppen", die für die Zerstörung verantwortlich sind.

Bislang kaum Anzeigen bei der Mainzer Polizei

Bei der Mainzer Polizei weiß man bislang noch nichts von großen Zerstörungen. Bislang sei lediglich eine Meldung von einem zerstörten Plakat eingegangen, Anzeigen habe es noch keine gegeben, so ein Polizeisprecher.

Die genannten Parteien in Mainz haben dem SWR aber bestätigt, dass sie alle bekannten Fälle dokumentieren. Die Grünen und die AfD wollen den Vandalismus am Ende der Wahlkampfperiode anzeigen. Die SPD will das weitere Vorgehen noch im Vorstand besprechen. Die CDU habe sich gegen eine Anzeige entschieden, so der Vorsitzende Thomas Gerster.

Umgedrückt und so im Vorbeifahren nicht mehr zu sehen: ein Wahlplakat von Olaf Scholz (SPD) SWR

Zerstörungswut auch gegen Wahlplakate im Landkreis Alzey-Worms

Auch im Landkreis Alzey-Worms kämpfen die Parteien mit zerstörten Wahlplakaten. Eigenen Angaben zufolge sind besonders CDU, Grüne und AfD betroffen.

Die Grünen haben 14 sogenannte Wesselmänner im Kreis stehen. Das sind großflächige Werbeplakate, etwa so groß wie ein Garagentor. Sechs davon seien bereits beschmiert oder umgestoßen worden, heißt es von den Grünen auf SWR-Anfrage. In Partenheim seien alle kleineren Plakate beschmiert oder gestohlen worden.

Ein Problem mit geklauten oder zerstörten Wahlplakaten hat die AfD in Albig. Jedes einzelne Plakat, das aufgehängt wurde, sei sofort zerrissen oder gestohlen worden, teilte die Partei auf SWR-Anfrage mit.

CDU im Kreis nimmt es mit Galgenhumor

Die CDU hat ihre Problemzone offenbar in Wöllstein. Dort seien drei großflächige Plakate besprüht und somit unkenntlich gemacht worden, sagte ein Sprecher.

Je mehr Plakate zerstört werden, umso besser ist unser späteres Wahlergebnis.

Die CDU im Kreis Alzey-Worms arbeitet mit einer Firma zusammen, die für sie die Wahlplakate aufstellt und kontrolliert. Dabei hat die Partei eine Art "Flatrate" ausgemacht. "Bis zu drei Mal werden zerstörte Wahlplakate repariert oder ersetzt, ohne dass für uns Mehrkosten anfallen", sagt Kreisgeschäftsführer Andreas Blum.

Blum ärgert sich über die "immer doller werdende Zerstörungswut", er nimmt sie aber auch mit einem gewissen Humor. "Je mehr Plakate zerstört werden, umso besser ist unser späteres Wahlergebnis." Das sei schon öfter der Fall gewesen und schwäche den Ärger über den Vandalismus ein bisschen ab.

Auch bei SPD und FDP im Kreis Alzey-Worms gibt es zerstörte Wahlplakate. Allerdings, so Sprecher beider Parteien, seien sie derzeit noch nicht so schlimm und die Schäden vergleichbar mit denen vergangener Wahlen.