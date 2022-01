Immer mehr Kirchenaustritte in Rheinhessen nach Missbrauchsvorwürfen

Immer mehr Menschen in Rheinhessen und an der Nahe treten derzeit offenbar aus den Kirchen aus. Als Grund wird auch das Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising genannt.

Die Standesämter in Mainz, Worms und Bad Kreuznach verzeichnen im Januar zunehmend mehr Kirchenaustritte. Das hat eine SWR-Umfrage bei verschiedenen Standesämtern ergeben.

Mehr als 200 Mainzer im Januar ausgetreten

Mehr als 200 Mainzerinnen und Mainzer seien jetzt schon aus der Kirche ausgetreten, teilt die Stadt Mainz mit. Im Vergleich zum gesamten Januar vergangenen Jahres sind das bereits 56 Prozent mehr. Auffallend sei, dass sich derzeit viele Ältere zum Austritt entschieden, so die Stadt.

Das Standesamt Mainz könne aufgrund der hohen Nachfrage aktuell nicht allen Austrittswünschen zeitnah nachkommen. Wie die Stadt mitteilt, wird es noch eine Weile dauern, bis alle Anträge bearbeitet werden könnten, da der Austritt aus der Kirche persönlich erklärt werden muss. Die Gründe, warum die betreffenden Personen austreten, würden allerdings nicht erhoben werden.

Mehr Kirchenaustritte auch in Worms

Auch das Standesamt in Worms stellt mehr Austritte fest und teilt mit: "Nach den Meldungen bezüglich der sexuellen Gewalt im katholischen Erzbistum München und Freising gingen vermehrt Anfragen zu Kirchenaustritten ein." Bis dato seien im Januar 50 Personen aus der Kirche ausgetreten. Oft seien als Grund explizit die Berichte um die Münchener Missbrauchsgutachten angegeben worden.

Demnach sieht es so aus, als ob mit den Enthüllungen rund um das Münchener Missbrauchsgutachten auch in der Region Rheinhessen und an der Nahe zunehmend Menschen aus den Kirchen austreten. Auch in Bingen deutet nach Angaben der Stadt vieles darauf hin, dass es in diesem Jahr erneut viele Kirchenaustritte geben könnte.

Kirchenaustritte in Bingen auf Rekordniveau

Im Januar seien bisher rund 30 Austritte erfasst worden. "Vergleicht man die Jahre davor und rechnet den Januar 2022 auf das Jahr hoch, so waren wir 2021 sicher auf Rekordniveau und auch in diesem Jahr deutet sich eine Fortsetzung dieses Trends an", so ein Sprecher der Stadtverwaltung in Bingen. Zum Vergleich: Sind in Bingen in den Jahren 2019 und 2020 rund 200 Menschen aus der Kirche ausgetreten, waren es 2021 schon 300.