Viele erscheinen nicht zum Impftermin im Ingelheimer Zentrum

Bis zu 150 Menschen pro Tag erscheinen nicht zu ihrem Impftermin im Impfzentrum Ingelheim. Auch in Alzey sieht es ähnlich aus.

An manchen Tagen würden 20 Prozent der Termine nicht wahrgenommen, an anderen nur 5 Prozent, so Matthias Hirsch, der Leiter des Ingelheimer Impfzentrums. Das mache die Planung so schwierig. Dem versuche man jetzt entgegenzusteuern, indem nun auch Menschen ohne Termin zur Impfung vorbeikommen könnten. Das spreche sich so langsam rum, so Hirsch weiter.

Matthias Hirsch, Leiter des Impfzentrums Ingelheim SWR

Im Alzeyer Impfzentrum ist die Situation ähnlich. Der dortige Leiter, Norbert Günther, berichtet, dass am vergangenen Freitag 25 Prozent der angemeldeten Personen nicht erschienen sind. Man vergebe nun vorsorglich schon 60 Termine mehr am Tag, um das auszugleichen. Günther schätzt, dass sich viele Menschen parallel um mehrere Impf-Möglichkeiten bemühen und dann nicht absagen, sobald sie woanders einen Termin bekommen haben.

Mit Anrufliste gegensteuern

Das alles sei sehr ärgerlich, so Günther weiter. Diejenigen, die nicht kommen, nehmen anderen Menschen die Plätze weg. In Alzey steuere man jetzt mit einer Liste von impfwilligen gegen. Auf der Liste stehen Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren in der Region. Die werden angerufen, wenn Termine freiwerden bzw. nicht wahrgenommen würden.

Viele Diskussionen wegen Moderna

Aktuell sind im Ingelheimer Zentrum laut Matthias Hirsch 8.000 Dosen Impfstoff eingelagert und zwar Moderna und BioNTech. Bei den über 30-Jährigen gebe es sehr häufig Diskussionen, weil viele keine Impfung mit Moderna wollten. Viele Menschen hätten bei dem Moderna-Vakzin Angst vor stärkeren Nebenwirkungen als bei BioNTech. Das sei aber völlig unbegründet, sagt Hirsch. Aktuell bekämen alle über 30 Jahre Moderna geimpft.

Kinderimpfungen in Ingelheim auch zwischen den Jahren

Aktuell werden laut Matthias Hirsch in Ingelheim rund 800 Menschen am Tag geimpft. Im neuen Jahr wird im Ingelheimer Impfzentrum auf ein Zwei-Schicht-System umgestellt. Dann werden die Öffnungszeiten verlängert und es sind 1100 Impfungen am Tag möglich.

Auch für Kinder werden jetzt vor Weihnachten und zwischen den Jahren kontinuierlich Termine angeboten. Es gibt in Ingelheim einen eigenen, abgetrennten Bereich für die Kinder, da die Aufklärung und Impfung insgesamt länger dauert. Auch Kinderintensivmediziner sind dort anwesend.

Das Impfzentrum für den Landkreis Alzey-Worms in Alzey Kreisverwaltung Alzey-Worms

Deutlich mehr Impfungen in Alzey ab Januar

In Alzey waren eigentlich 490 Termine am Tag vergeben worden. Inzwischen wurde die Zahl auf 540 Termine hochgesetzt, das heißt: 15-16 Termine pro Viertelstunde. Ab Mitte Januar will das Impfzentrum Alzey das Tempo noch einmal steigern. Dann sollen die Öffnungszeiten verlängert und 720 Menschen pro Tag geimpft werden.