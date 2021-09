Über 50 Schulklassen in Rheinhessen unter Quarantäne

Seit Schulbeginn vor einer Woche sind in Rheinhessen über 50 Schulklassen wegen Corona unter Quarantäne gestellt worden. Auch Kitas sind betroffen.

42 Schülerinnen und Schüler sind in Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen in der ersten Woche nach den Sommerferien positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Insgesamt 36 Klassen wurden deshalb unter Quarantäne gestellt, 17 in der Stadt Mainz und 19 Klassen in Schulen im Landkreis Mainz-Bingen.

Vor allem Reiserückkehrer bringen Corona mit

Ähnlich verhält es sich im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms. Auch dort mussten zahlreiche Klassen in Quarantäne geschickt werden. Nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes waren Grundschulen im gesamten Kreisgebiet und der Stadt Worms betroffen, ebenso weiterführende Schulen wie Realschulen oder Gymnasien. Meist sei es nur ein Kind in der Klasse, das mit Corona infiziert sei. Dabei handele es sich meist um Reiserückkehrer, heißt es in einer Mitteilung.

Bei Kindertagesstätten gelten andere Quarantäne-Regeln

Ist ein Kind einer Kita-Gruppe erkrankt, muss die gesamte Gruppe in Quarantäne. Nach der neuen Verordnung des Landes können Eltern ihr Kind aber nach einem negativen PCR-Test wieder in die Kita schicken.

In den Schulen ist das anders. Hier wird jeder Infektionsfall einzeln geprüft. Direkte Kontaktpersonen, beispielsweise der Sitznachbar, müssen sich isolieren. Nach fünf Tagen besteht aber die Möglichkeit sich frei zu testen.