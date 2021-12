40.000 Besucher bei Banksy-Ausstellung

40.000 Besucherinnen und Besucher haben bislang die Ausstellung "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" in Mainz gesehen. Das hat der Veranstalter mitgeteilt. Seit Oktober werden mehr als 100 Werke des Straßenkünstlers im Lulu, dem ehemaligen Karstadt-Gebäude, präsentiert. Da die Kunstwerke von Banksy in Straßen über die ganze Welt verteilt sind, wurden sie für die Ausstellung nachgebildet. Unter anderem sind Graffiti, Fotografien, Skulpturen und Videoinstallationen zu sehen. Eine Videodokumentation beleuchtet zusätzlich die Karriere des Künstlers, der seine Identität geheim hält. Die Ausstellung kann man noch bis zum 30. Januar in Mainz besuchen.