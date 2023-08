In Waldalgesheim werden die Glas- und Altkleidercontainer seit einem Jahr von Kameras überwacht, weil Unbekannte dort immer wieder illegal ihren Müll entsorgen. Doch mit den Videoaufzeichnungen soll jetzt Schluss sein.

Der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann fordert von der Gemeinde Waldalgesheim (Kreis Mainz-Bingen) die Videoüberwachung der Glas- und Altkleidercontainer abzubauen. Kugelmann geht davon aus, dass die Überwachung grundsätzlich nicht zulässig ist, weil dabei Menschen und Autos gefilmt werden und damit erkennbar sind.

Behörde könnte Aufzeichnungen verbieten

Deswegen rät er der Gemeinde Waldalgesheim, die Videoüberwachung einzustellen. Je nach Verlauf des Verfahrens müsse die Gemeinde dann damit rechnen, dass seine Behörde die Kameras verbietet.

Immer wieder laden Unbekannte illegal ihren Müll vor den Glas- und Altkleidercontainern ab. Stefan Reichert, Bürgermeister Waldalgesheim

Kameras sollen illegale Müllentsorger entlarven

Aber warum hatte die Gemeinde an den Containern überhaupt Kameras installiert? Nach Angaben des Waldalgesheimer Bürgermeisters Stefan Reichert (CDU) hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Unbekannte an den Glas- und Altkleidercontainern illegal ihren Müll abgelagert. Zu finden war dabei beinahe alles, was ein Haushalt so her gibt: Kühlschränke, verschiedene Holzteile, aber zum Beispiel auch Stoßstangen oder Autoreifen.

Um zu verhindern, dass der Bereich weiter verschmutzt wird, hatte die Gemeinde beschlossen, dort Kameras aufzustellen. Und es hat funktioniert, sagt Reichert. Die Videoaufzeichnungen hätten schon mehrfach dazu geführt, dass die Verursacher angezeigt werden konnten. Seit die Kameras an den Müllcontainern installiert wurden, hat die Gemeinde laut Reichert schon über zwanzig Anzeigen erstattet.

Auch Kühlschränke oder Autoreifen wurden schon vor den Containern abgestellt. Stefan Reichert, Bürgermeister Waldalgesheim

Kameras sollen hängen bleiben

Deswegen, so Reichert auf SWR-Anfrage, sollen die Überwachungskameras trotz der Bedenken von Kugelmann hängen bleiben. Schließlich würde man sich die Aufnahmen ja auch nur dann ansehen, wenn mal wieder illegal Müll abgestellt wurde. Alle anderen Aufnahmen würden sofort gelöscht, so der Bürgermeister. Einem möglichen Verfahren durch den Landesdatenschützer sieht Reichert gelassen entgegen. "Wenn er [Kugelmann] meint, uns anzeigen zu müssen, soll er das machen", so Reichert.