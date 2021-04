Auf der A61 hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag auf dem Standstreifen der Autobahn gehalten, um an einer Videokonferenz teilzunehmen. Wie die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim mitteilt, stand das Auto kurz nach der Anschlussstelle Bad Kreuznach und war völlig ungesichert. Bei einer anschließenden Kontrolle hätten die Beamten festgestellt, dass der 27-jährige Fahrer gerade über sein Handy an einer Videokonferenz teilnahm. Der Mann habe angegeben, dass er unbedingt an der Konferenz teilnehmen wollte. Er habe auf dem Standstreifen angehalten, um nicht während der Fahrt das Handy zu benutzen. Der 27-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.