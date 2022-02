per Mail teilen

Einige Busse des Verkehrsbetriebs in Bingen werden ab heute per Video überwacht. Anlass sind nach Angaben eines Sprechers Vandalismus und pöbelnde Fahrgäste.

Das Aggressionspotenzial habe in letzter Zeit deutlich zugenommen, berichtet der Leiter des Binger Verkehrsbetriebs, Bernd Schmitt. Fast jede Woche gebe es mittlerweile Vorfälle, vor allem mit Fahrkartenbetrügern, Maskenverweigerern und betrunkenen Fahrgästen.

Videoüberwachung soll abschrecken

Das neue Videoüberwachungssystem solle solche Leute in Zukunft abschrecken und für mehr Sicherheit sorgen. Heute werde es zunächst in vier großen und vier kleinen Bussen der Binger Flotte in Betrieb gehen, vier weitere große Busse sollen noch folgen.

Binger Verkehrsbetrieb investiert 15.000 Euro

Die Videoaufnahmen würden aus Datenschutz-Gründen nach 48 Stunden wieder gelöscht, so Schmitt. Das Nachrüsten der Busse mit der entsprechenden Technik habe rund 15.000 Euro gekostet.